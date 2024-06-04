ボルチモア・オリオールズ　9FIFTY　グレー＆オレンジ　スナップバックキャップ

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BALO's大谷翔平●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●素材：アクリル＆ウール●カラー：ヘザーグレー(ボディ)×オレンジ(つば裏)◆単品値下げ不可 (※まとめ買いが大変お得です。)2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引き希望される方はメルカリの新システム「まとめ買い機能」よりご依頼ください。その際の希望金額は適当に入力してください。上記の数字に従い、合計金額から値引いた金額にて販売ページを作成いたします。なお、これら以外の値引きはお断りしております。\"ダメ元で聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。------◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。