【ＳＯＴＱ】スワイプオンザクワイエット ウォレットチェーン

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商品詳細
ＳＯＴＱスワイプオンザクワイエットのウォレットチェーンコードです。10～20年前に購入したもですが、ほとんど着用せずに保管していたので綺麗な方だと思います。■全長約48cmです。■「★」の部分は赤色でしたが剥げてます。■お値引不可ですのでご理解いただける方のみご検討願います。■返品対応は致しかねます。
http://narcologia.ru/goods/marshal933580.html
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http://narcologia.ru/goods/perpetual637946.html
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