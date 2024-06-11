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ルイヴィトン　メンズ用ベルト
商品番号 J63454270423
商品名

ルイヴィトン　メンズ用ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのロゴが光るオシャレでシックなベルトです。サイズは75センチから85センチで約2.5センチ間隔でベルト穴が5個あります。商品の状態もまだまだキレイなので、よかったらお使い下さい。商品写真を御覧頂き、ノークレームノーリターンでお願い致します。なお、箱及び保証書はございません。【素材】本革【カラー】ブラック
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