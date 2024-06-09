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northface sacai コラボ　tシャツ L
商品番号 S71100790647
商品名

northface sacai コラボ　tシャツ L
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋ノースフェイスとサカイのコラボtシャツです脇が、ボタン式で開きますので、下に別色のシャツを着て重ね着するのもかっこいいです。サイズはノースフェイスのLサイズ、サカイで言うと3か4くらいです4回くらい着用しましたが、サイズ感があまり合わず、出品します
http://narcologia.ru/goods/sepulchral430532.html
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