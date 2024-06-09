northface sacai コラボ　tシャツ L

柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋ノースフェイスとサカイのコラボtシャツです脇が、ボタン式で開きますので、下に別色のシャツを着て重ね着するのもかっこいいです。サイズはノースフェイスのLサイズ、サカイで言うと3か4くらいです4回くらい着用しましたが、サイズ感があまり合わず、出品します



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10/11日に先行発売！ 「サカイ x ザ・ノース・フェイス」全アイテムを ...



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サカイとカーハート WIPのコラボアイテム発売 直営店限定カラーのTシャツも



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