レア 00s メキシコ製○両面プリントTシャツ アイアンメイデン M〜L

○ブランドIRONMAIDENアイアンメイデン○アイテムバンドTシャツ半袖00sレアメキシコ製05年両面プリント○サイズメンズM〜L程(US表記M)○実寸(※素人採寸ですので誤差はございます。)肩幅 約49cm身幅 約51cm着丈 約65cm袖丈 約19cm○カラーブラック○商品状態古着《USED》目立つダメージのない美品◆クリーニング済○配送方法送料無料メルカリ便にての匿名発送ご購入より1~2日以内のご対応◎フォロー割引しております♪ご希望の方はご購入前にコメントでお知らせ下さい!!☆2000円~(200円引き)☆10000円~(300円引き)☆15000円~(500円引き)------------------------------------------------●ご購入にあたってのご注意はじめまして。古着shop『QUI』へようこそ♪当店90sヴィンテージ古着を中心に出品しております!*古着、ヴィンテージ商品を扱っておりますので、古着にご理解のない方、新品同様のものお求めの場合はご購入お控えお願いします。*必ず実寸でのサイズ確認お願いします。*コメントなし即購入OK◎------------------------------------------------○商品一覧↓#古着shop_qui



