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レア 00s メキシコ製○両面プリントTシャツ アイアンメイデン M〜L
商品番号 Q49892417388
商品名

レア 00s メキシコ製○両面プリントTシャツ アイアンメイデン M〜L
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 4,569 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○ブランドIRONMAIDENアイアンメイデン○アイテムバンドTシャツ半袖00sレアメキシコ製05年両面プリント○サイズメンズM〜L程(US表記M)○実寸（※素人採寸ですので誤差はございます。)肩幅　約49cm身幅　約51cm着丈　約65cm袖丈　約19cm○カラーブラック○商品状態古着《USED》目立つダメージのない美品◆クリーニング済○配送方法送料無料メルカリ便にての匿名発送ご購入より1～2日以内のご対応◎フォロー割引しております♪ご希望の方はご購入前にコメントでお知らせ下さい！！☆2000円～(200円引き)☆10000円～(300円引き)☆15000円～(500円引き)------------------------------------------------●ご購入にあたってのご注意はじめまして。古着shop『QUI』へようこそ♪当店90sヴィンテージ古着を中心に出品しております！＊古着、ヴィンテージ商品を扱っておりますので、古着にご理解のない方、新品同様のものお求めの場合はご購入お控えお願いします。＊必ず実寸でのサイズ確認お願いします。＊コメントなし即購入OK◎------------------------------------------------○商品一覧↓#古着shop_qui
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