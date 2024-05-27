7 1/8 ロサンゼルス　ドジャース　ニューエラ5950

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商品詳細
NEWERA/ニューエラで今人気のロサンゼルス ドジャースのキャップ定番の型 5950定番の形素材 ポリエステル100%色グレーサイズ 56.8cm素人採寸 ツバの長さ 約7cm男女兼用国内正規品送料無料60サイズのBOXにて発送予定となります。ある程度折りたたんでの発送になりますのでご理解ある方のみご購入下さいませ。#NEWERA#ニューエラ #47#フォーティーセブンNEWERA/ニューエラ5950590CAP送料無料 メッシュ
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