英国製S7532 ホワイトハウスコックスSHADOW CALF

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商品詳細
シャドーカーフのCOINWALLETとなります。箱などの付属品はありません。大きさ10.0×11.0定価5万前後SHADOWCALFCOLLECTIONシャドーカーフ・コレクションでは、ベジタブルタンニングされた生後16カ月ほどのイタリアン・ヴェールカーフが使われています。最大の特長は、革の表面に現れる色合いの微かな陰影、濃淡で、これが得も言われぬ味わい深い表情を生み出しています。WhitehouseCoxSHADOWCALFシャドーカーフ
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