ウクレレ　ELVIS

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商品詳細
種類···ウクレレ数回使用しただけなので目立ったキズや汚れはありません。ウクレレをやりたくて購入しましたが自分には向かなかったので出品します。自宅クローゼット保管、中古品となりますのでご理解頂ける方、よろしくお願い致します。アクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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