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ウクレレ　ELVIS
商品番号 H94351651902
商品名

ウクレレ　ELVIS
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ウクレレ数回使用しただけなので目立ったキズや汚れはありません。ウクレレをやりたくて購入しましたが自分には向かなかったので出品します。自宅クローゼット保管、中古品となりますのでご理解頂ける方、よろしくお願い致します。アクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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