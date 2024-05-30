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ビンテージ《J.crew》レザーWリングベルト イングランド製 size38
商品番号 B78082364983
商品名

ビンテージ《J.crew》レザーWリングベルト イングランド製 size38
ブランド名 ジェイクルー
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全長　約115cm(バックル含まず)幅　　約3.3cm〜4cm厚み　約3.0mm〜4mmリング径　約4.9cmウエスト対応サイズ　90cm〜100cm【madeinEngland】凝った造りのダブルリングレザーベルトです。天然鞣しのレザーは非常に柔らかく、しなやかで良い感じでエイジングが進んでいます。着用用に違和感を抱かせない自然な柔らかさです。編み込み部分の他に、スムースな部分とシボがある部分とで使い分けられています。無骨感より、どこか牧歌的で適度な主張感があるところは、やはりイングランドらしいです。カラーはタンから経年変化でブラウンに移行した感じで、ブラス製のバックルも良い造りです。ラルフローレン、RRLがお好きな方にも。ただ今、集めていた衣類等を処分中です。サイズの合う方、雰囲気かお好きな方に。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful954851.html
http://narcologia.ru/goods/freshman398256.html
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