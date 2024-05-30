ビンテージ《J.crew》レザーWリングベルト イングランド製 size38

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全長 約115cm(バックル含まず)幅 約3.3cm〜4cm厚み 約3.0mm〜4mmリング径 約4.9cmウエスト対応サイズ 90cm〜100cm【madeinEngland】凝った造りのダブルリングレザーベルトです。天然鞣しのレザーは非常に柔らかく、しなやかで良い感じでエイジングが進んでいます。着用用に違和感を抱かせない自然な柔らかさです。編み込み部分の他に、スムースな部分とシボがある部分とで使い分けられています。無骨感より、どこか牧歌的で適度な主張感があるところは、やはりイングランドらしいです。カラーはタンから経年変化でブラウンに移行した感じで、ブラス製のバックルも良い造りです。ラルフローレン、RRLがお好きな方にも。ただ今、集めていた衣類等を処分中です。サイズの合う方、雰囲気かお好きな方に。