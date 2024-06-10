ニューエラ　ドラゴンボール 亀仙人 レア物

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商品詳細
日本未発売のレア物、ニューエラキャップ。ドラゴンボール亀仙人バージョンのオリジナルキャップです。なかなか見ないデザインだと思います！アジャスター仕様で、どなたでも大丈夫です。コレクションにしておりましたが出品させていただきました。プロフィールもあわせて、ご覧ください！プラダ/PRADAバーバリー/BURBERRYニューエラ/NEWERAケンゾー/KENZOナイキ/NIKEアディダス/adidas
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