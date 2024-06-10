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サンダーex SAR　ポケモンカード151
商品番号 K14844271317
商品名

サンダーex SAR　ポケモンカード151
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR白かけ傷等は見当たりませんが素人判断のため、プレイ用でお願い致します。
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