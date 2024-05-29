【HERMES】Naoshima オーガニックコットンマフラー 《ナオシマ》

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商品詳細
●HERMESNaoshimaオーガニックコットンマフラー《ナオシマ》＜商品詳細＞2022春夏コレクション《ナオシマ》マフラーコットン100%究極の柔らかさ、軽やかさ、気品を兼ね備えたオーガニックコットンのマフラー。四季を問わずお使いいただけます。日本製サイズ：100×200cm付属品：エルメスのオレンジボックス、リボン自分へのご褒美、大切な方へのプレゼント、記念日のギフト等に最適です！エルメス直営店購入の本物及び新品です新品未使用です。自宅保管品になります個人保管の為、神経質な方、細かいことをお気になさる方はご遠慮下さいませ。よくお考えの上ご購入下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/conception836157.html
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