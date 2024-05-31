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バーバリーズ 90S ネクタイ 総柄 刺繍 ブラウン 人気デザイン
商品番号 M46611053513
商品名

バーバリーズ 90S ネクタイ 総柄 刺繍 ブラウン 人気デザイン
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは、古着ショップNORIKAと申します！こちらでは厳選し比較的に状態の良い古着を取り扱っております。///////////////////////////////////////////////////////////////////////♦️不定期でシークレットセールを開催中♦️商品に【いいね】をしてくれている方限定でシークレットセールを開催しております。気になる商品がございましたら【いいね】をしてお待ちくださいませ^_^❤️価格交渉は可能なので、コメント欄でお待ちしております。///////////////////////////////////////////////////////////////////////↓他の厳選古着はこちらから↓#古着ショップNORIKAでは他にも多数の商品を出品しております。///////////////////////////////////////////////////////////////////////商品説明♦️ブランド♦️バーバリーズ　　90S♦️サイズ♦️大剣9.5センチ小剣4センチ全長140センチシルク100%ホースロゴ♦️カラー♦️ブラウンとワインレッドが近い色です。♦️状態♦️目立った傷や汚れは見当たりません。状態は良いほうかと思います。箱は付きません。ネクタイのみになります。古着という事をご理解頂いた上でご検討よろしくお願い致します。♦️その他♦️他に何かございましたらコメント欄でお知らせくださいませ^_^///////////////////////////////////////////////////////////////////////#古着ショップNORIKAでは他にも多数の商品を出品しております。柄・デザイン···その他カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/tenet977363.html
http://narcologia.ru/goods/slide405087.html
http://narcologia.ru/goods/injure486367.html

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