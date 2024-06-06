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新品ダイナソーJr　MonsterＴシャツ
商品番号 E46133376257
商品名

新品ダイナソーJr　MonsterＴシャツ
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Dinosaur.JrのＴシャツ新品です。サイズ迷ったので2サイズ購入し、合わなかった方を新品のまま保管しておいた物です。出品するにあたり写真と採寸のため開封しました。ボディ　FruitsOfTheRoomサイズ　XL着丈（襟後ろ最上部〜）76cm身幅（脇の下あたり）　60cm※モニターによっては実物の画像が明るく見えますが、紺色です。#菅田将暉#ダイナソーJr#バンドＴシャツ#dinosaur.jr#DINOSAUR.Jr#J.Mascis#Dinosaur.jr#J.マスキス#ダイナソーJrＴシャツ#dinosaur.jrtシャツ#ダイナソーjrtシャツ
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