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- ビンテージ 90年代 90s ベティーブープ ベティー tシャツ xl
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商品詳細
商品名ビンテージ90年代ベティブープ バックプリントTシャツSIZEXL（平置き）身幅 59cm着丈 76.5cm肩幅 55cm袖丈 21cmフロントは左胸にポケットバックプリントのベティーブープはレア袖と裾ともにシングルステッチ状態良いです
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