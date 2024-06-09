本日値下げ！(新品未使用)adidas スニーカー コカコーラ クライマクール

［商品説明］確実正規品です。2002年、日韓共催W杯の記念に作られたadidasとコカコーラのコラボスニーカーです。現在再リリース版があるようですが、この商品は2002年当時の物です。シューズの中敷のコカコーラのマークが現在のものとは違います。一般販売はされておらず、非常に希少価値も高いもです。シューズキーパーをつけた状態で暗所に保管していた為、型崩れや劣化もございません。非常に美品です購入していただいてから、もう一度シューズクリーナーなどで出来るだけ綺麗にしてから発送させていただきます。出品者は、初心者ですので至らない点も多数あると思いますが質問等には全て答えさせていただきます。値引き交渉なども対応します。よろしくお願いします



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