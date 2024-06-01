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コムデギャルソン ジュンヤワタナベマン キャンバス×レザー ベルト
商品番号 K94773647701
商品名

コムデギャルソン ジュンヤワタナベマン キャンバス×レザー ベルト
ブランド名 コムデギャルソンジュンヤワタナベマン
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本が世界に誇るデザイナーズブランド、コムデギャルソンが展開するジュンヤワタナベマンのウォッシュド加工を施したキャンバス生地をベースにレザーが切り替えられたデザインのベストです。尾錠部分には鍵や小物を下げるのにも使えるD缶がセットされていますサイズ：ベルト本体全長110cm幅3.8cmベルト端から一番短い穴/一番長い穴75cm/96cm状態：10数回程度の使用本体のアタリ等の使用感、レザー部分に薄い擦れがみられます。目立つシミ等の汚れ、穴のクセや本体の歪み等はなく、一般的なユーズドの状態です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture717041.html
http://narcologia.ru/goods/organization63462.html
http://narcologia.ru/goods/traverse747326.html
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