80s 90s LION ライオン Tシャツ アニマル柄 ビッグプリント

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90s〜 AAA King of Beasts



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90sLIONライオンTシャツアニマル柄になります。サイズ：L肩幅：50cm身幅：57cm着丈：75cm袖丈：22cm当時、新品で購入し試着のみで長年自宅保管しておりました。神経質な方は購入をご遠慮ください。ご質問など御座いましたらお問い合わせください。