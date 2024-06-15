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80s 90s LION ライオン Tシャツ アニマル柄 ビッグプリント
商品番号 N94675441514
商品名

80s 90s LION ライオン Tシャツ アニマル柄 ビッグプリント
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 4,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sLIONライオンTシャツアニマル柄になります。サイズ：L肩幅：50cm身幅：57cm着丈：75cm袖丈：22cm当時、新品で購入し試着のみで長年自宅保管しておりました。神経質な方は購入をご遠慮ください。ご質問など御座いましたらお問い合わせください。
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~1990's
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