ドルチェ＆ガッバーナ 高級シルク ネクタイ ネイビー ドット柄

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■仕様色︰ネイビー大剣︰約7.5cm全長︰約145cm素材︰シルク100%原産国︰イタリア伊勢丹新宿店Dolce\u0026Gabbanaで購入しました。※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※発送時の折りたたみシワはご了承ください。※メルカリにしか出品していません。上記ご理解の上、ご検討お願いします。繊細な方や極美品をお求めの方のコメント、ご購入はお控え下さい。3はイメージDolce\u0026GabbanaPolkaDotsTie柄・デザイン...ドットカラー...ブルー