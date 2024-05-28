金運 イエロー スティングレイ 2WAY 財布 小銭入れ マルチコインケース ...

■品名：ラウンド コインケース■カラー/素材：外装：イエロー/スティングレー内装：ブラック /牛革裏地：ナイロンカードポケット 4箇所センターポケット 1箇所小銭札入れ 2箇所■サイズ：本体/110mmH/80mmD/25mm※開口時D/90mm誤差あります。同じシリーズ皮革違いはコチラ#YOPIOBurano他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather他のスティングレーシリーズはコチラ#YOPIOstingray■注意点★商品の画像につきましては、極力実際の商品の色合い出るように最善を尽くしておりますが、ご覧頂くパソコン・モニターなどの環境により、実際の商品と色合いが異なる場合がございます。詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。内部 ファスナーの画像は共通サンプル画像です。中の牛革は風合い全てが異なります。ご心配の方はご連絡くだされば中の画像お送りします。カード コイン 札類などは付属しません。カラー···イエロー柄・デザイン···その他素材···本革



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