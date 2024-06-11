BiSHフェス限定　セットチェキ

グッズ種類···チェキBiSHフェススク水衣装チェキセントチヒロ・チッチハシヤスメ・アツコスリーブ、ケースに入れて保管しているため特に目立った傷等ございません。セットのみお値下げ交渉可能です。※質問が多いので、今回はメインがチッチなので、バラ売りの金額↓セントチヒロ・チッチ5000円ハシヤスメ・アツコ1000円即購入可#BiSH



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