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BiSHフェス限定　セットチェキ
商品番号 B46232766851
商品名

BiSHフェス限定　セットチェキ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···チェキBiSHフェススク水衣装チェキセントチヒロ・チッチハシヤスメ・アツコスリーブ、ケースに入れて保管しているため特に目立った傷等ございません。セットのみお値下げ交渉可能です。※質問が多いので、今回はメインがチッチなので、バラ売りの金額↓セントチヒロ・チッチ5000円ハシヤスメ・アツコ1000円即購入可#BiSH
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