スマートウォッチ9 デジタル腕時計 高性能 W58Pro 心拍測定 便利

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✅専用出品するので購入前にコメントお願いします。W58proアップグレード版スマートウォッチ！ カラー→写真一枚目のカラー基本的に.1枚目のカラーがこの出品の、カラーになりますが，沢山カラーございますので、是非コメントお願い致します。■在庫のあるカラー・本体シルバー✖︎ベルトホワイト・本体ゴールド✖︎ベルトホワイトベージュ・本体ゴールド✖︎ベルトブラック・両方ブラック・両方ダークグリーン・両方ピンク時間や日付表示、歩数や距離や歩行時間、消費カロリー、24時間心拍数の測定。メッセージ、メール（SMS）等の通知と内容表示、電話の着信通知と拒否。睡眠時間の自動計測、睡眠品質の分析。運動等のデータ自動同期、運動データ分析。スマホの紛失防止、カメラ遠隔操作、腕を傾けると自動点灯、タイマー機能、長座注意、スケジュール管理。付属品箱なし発送/本体/バッテリー/充電ケーブル/説明書※下記説明内容以上の取り扱い方法はご自身で検索ください商品説明「体温測定」ただのスマートウォッチだけでなく、携帯型の体温計とも言えます。いつども、どこでも自分の体温を測定できて、自分の健康状況を確認できます。「健康サポート」高性能モーションセンサーによる計測機能が心拍数・血圧をリアルタイムに測定できます。アプリの設定すると、24時間連続心拍数測定も可能です。「スポーツモード」iPhoneやAndroidなどスマホとBluetoothで接続すれば、走行距離、カロリー消費、活動量など日々の様々な活動量の計測がスマホではっきり表示されます。 トレーニング成果を引き出すことで健康管理を支援します。アプリでペース、歩数、距離および消費カロリーを細かく正確に記録測定します。#デジタル腕時計#スマートウォッチ#体温計#携帯型#免疫力検測※当ショップではスマートウォッチよ取り扱い方法、機能についての詳しい説明はできませんのでネット等でお調べください。#時計#うえけん商店