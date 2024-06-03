リックオウエンスカーフ

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商品詳細
リックオウエンス大きなスカーフ素材 たぶんウール100%大きさ 約200×140cm状態 数回楽しみクローゼットに保管してあった 息子が10年前相当にお高く購入したものの、海外赴任し、帰国予定が不明なためどなたかにお譲りしたく、出品しました。詳細は不明です。希少なものらしいですが3Nでよろしくお願いします。
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