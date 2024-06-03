Von Dutch トラッカー メッシュキャップ Y2Kファッション

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商品詳細
◯商品名VONDUTCHTRUCKERMESHSNAPBACKCAPボンダッチトラッカーメッシュスナップバックキャップ◯状態新品未使用◯カラーブラック×ブルー ◯サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようにダンボールにて発送をさせて頂きます。◯商品特徴正面にブランドワッペンがされたトラッカーメッシュスナップバックキャップです。トレンドのY2Kファッションにもぴったりのアイテムです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。お洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいキャップです。ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすい男女関係なくおすすめのキャップです。無地のTシャツやスウェット、シンプルなシャツにこちらの帽子だけでオシャレで様になるアイテムです。カラー...ブラック形...ベースボール
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