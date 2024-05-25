極美品✨グッチ　ベルト　シェリーライン　GG柄　プレート　ゴールド　リバーシブル

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●アイテムGUCCIグッチベルト バックル プレートシェリーライン GG柄 スプリームリバーシブル メンズ ユニセックスインターロッキングバックルを回転させることでリバーシブルで使用できるため、気分で使い分けできます♡※写真9枚目参照●状態目立った傷汚れは見たあらなくまだまだお使い頂ける商品となります。●素材レザー●カラーブラウンベージュゴールドグリーンレッド●サイズ全長95cmベルト幅3cmバックルから最初の穴まで77cmそこから2.5cm間隔で穴が計3つ●購入元大手リサイクルショップのオンラインストア鑑定済の商品ご購入前にプロフィールを確認下さい♪S800469-230904