ゲームグロリアス×ナムコマッピーのスナップバックキャップになります。コレクション用として購入しましたので、着用はしてません。今では入手困難なレア商品になります。以下、公式サイトより。正面にマッピーのタイトルロゴ、後ろにマッピーの刺繍が施され、サイドには懐かしいNAMCOのロゴ刺繍入りのデザインとなります。ツバの裏にゲームアイテムと敵キャラのニャームコ、ミューキーズをリミックスしたオリジナルグラフィックスがプリントされてます。プラスチックストラップでサイズ調整が可能。namcoGAMESGLORIOUSファミコン任天堂NINTENDO



SOLD OUT】マッピー (MAPPY) Snapback Cap (NAVY) |...



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MAPPY マッピー スナップバックキャップ - キャップ



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彼女のスタート地点』vol.2 MAPPY | JOURNAL STANDARD | マガジン ...



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MAPPYが行く!」さすがのMappyもちょっと緊張気味…? 髙田賢三さんに会い ...



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