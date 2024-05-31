【激レア】ボッテガヴェネタ 折財布 クロコ ブラック コンパクト

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商品詳細
○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ折財布 コンパクトウォレットカード入れ マキシイントレチャートマキシイントレレザー メンズ レディース ユニセックスクロコクロコダイル○サイズタテ9cmヨコ10cmマチ1.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態Used品ですので、使用感はございますが、大きく美観を損ねる傷やシミはございませんので、まだまだ長い間愛用していただけます♪○カラーブラック黒○素材カーフスキン 牛革〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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