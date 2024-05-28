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コムサの本革ベルト
商品番号 Y88033068984
商品名

コムサの本革ベルト
ブランド名 コムサデモード
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムサのデザインバックルとコムサデモードの高級感のある革ベルトです。カラー　ブラック✖️シルバーサイズ　長さ90㎝✖️幅3㎝　　　　細身の方（Ｓ）素材　　本革
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