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RUBATO\u0026CO ルバートアンドコー　長財布　ウォレット
商品番号 L99001005449
商品名

RUBATO\u0026CO ルバートアンドコー　長財布　ウォレット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 9,190 円
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商品詳細

数回だけ使用しました。ほぼ未使用の商品です。小さな傷は少しありますが、あまり気にならない程度です。4ヶ月待ちの人気商品です。お値下げは不可です。即購入可能です。
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