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カービングウォレット/バイカーズウォレット/ライダースウォレット/ヌメ革
商品番号 P80400272008
商品名

カービングウォレット/バイカーズウォレット/ライダースウォレット/ヌメ革
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上質なヌメ革にハンドメイドによるカービングを施しました。革に彫刻を施し、手染めにて、機械や型押しでは出せないものを一つ一つ手作業で彫っていきます。内側の素材にも上質なヌメ革を使用。ヌメ革については、手間を惜しまない製造工程を経て、革本来の風合いにこだわりを持つ職人たちが、一枚一枚作り上げた上質なものを使用しております。■（縦）１３.５cm■（横）１１cm■（厚さ)３～４cm■小銭入れ×１■札入れ×１■ポケット×２■カード入×４【素材】　ヌメ革　サドルレザー　全てハンドメイドですので、製造工程における若干のキズ・汚れがある場合が御座います。表記サイズも数ミリ異なる場合が御座います。天然素材を使用しており、ハンドメイドで作成したアイテムとなっております。革本来のキズや製作時の汚れ等がある場合がございます。返品、交換は、承っておりませんので予めご了承くださいませ。（初期不良は除きます。)#ライダースウォレット#バイカーズウォレット#hf009cv46blk01
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