新品エンポリオアルマーニ　キャップ 帽子 イーグル マーク メンズ ネイビー

新品[エンポリオアルマーニ]キャップ627920CC99000035帽子イーグルマークメンズネイビー※購入する前の注意事項下記事項確認お願い致します。ご理解いただける方のみ購入お願い致します(**)厚みを抑えるので型崩れが気になる方は、ご購入をお控え下さい。・送料を抑えてお安く提供している為簡易包装なります。商品の厚みおさえるためシワ折り目がでますので商品到着時開封後形を整えて下さい。・新品未使用・ブランド名EMPORIOARMANI/エンポリオアルマーニ品番627920CC99000035・カラーBLUNAVYブルーネイビー・サイズ(約)頭囲58~63.5cm・重量(約)90g・素材コットン※値下げ不可



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