AKIRA ART OF WALL Tシャツ　アキラ　限定　大友克洋　河村康輔

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2019年に渋谷PARCOで開催されたイベントで限定販売されたTシャツです大友克洋とコラージュアーティスト河村康輔のコラボですサイズはLサイズでお色は黒素人採寸ですが着丈77㎝、肩幅49.5㎝、脇下身幅53.5㎝になります着用回数1回でずっと保管してましたので畳シワございますが美品だと思います個人の中古品ですのでご理解いただけるかたのみご検討ください