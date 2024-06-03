SONOR SW-1424S スネアワイヤー

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商品詳細
メイン機で使用していましたが複数所持のため出品いたします。1度使うと他のものには戻れない程良いものです。【商品説明】SONOR標準スナッピー。従来のスナッピーの個性を引き継ぐタイプ。反応の良さはそのままで高域の鳴り方がスネアの音質を明るく響かせます。やや音量感が物足りない印象もありますが、ソナーのスネアには大変マッチしております。ジャズ系の繊細なタッチで、反応の良さを重視する場合には大変適しています。
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