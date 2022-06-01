コードギアス×BEYOND COOL　ネックレス

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コードギアス×BEYONDCOOLネックレスサイズ40㎝ + アジャスター5㎝コードギアスが好きで集めていましたが使用するのはもったいなく感じ使わずにしまっていたため新品、未使用、未開封ですが初期傷や汚れがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。ご質問などございましたら何でもおっしゃってください。よろしくお願いします。