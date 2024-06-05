DSQUARED♡ディースクエアード♡キャップ 黒

DSQUARED2(ディースクエアード)のキャップです♩正規取扱い店で購入しました！！定価￥26400円2回程数時間被りましたが、目立った傷や汚れなども無く、状態も綺麗です☆⸝⸝⸝今の季節に大活躍間違いなし！キャップのツバにダメージ加工が3箇所ありますサイズ:フリー、調整可能素材:コットン100%カラー···ブラック調整可能で男女兼用で使えるので女性の方のスッピン隠しにもオススメです♡新品未使用ではないので、神経質な方は御遠慮下さい。喫煙者、ペット無し。匿名配送、即日発送可能です(*^_^*)



大人のキャップ６選！【ディースクエアード編】 | Fashion | Safari Online



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