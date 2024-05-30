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ヴィンテージ　バンダナ　エレファント　下鼻　ペイズリー
商品番号 W67411032705
商品名

ヴィンテージ　バンダナ　エレファント　下鼻　ペイズリー
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ・バンダナ50s40sエレファントペイズリー◆商品詳細RN：-エレファント　下鼻モデル　トランクダウンサイズ詳細縦：40ｃｍ横：42.5ｃｍ状態・コンディション/良好カラー：ネイビー素材：コットン100%MadeinU.S.A(3辺がシングルステッチ1辺セル）デッドストック他にもバンダナたくさん出品しています。
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50〜60's

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