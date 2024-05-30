ヴィンテージ　バンダナ　エレファント　下鼻　ペイズリー

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商品詳細
ヴィンテージ・バンダナ50s40sエレファントペイズリー◆商品詳細RN：-エレファント 下鼻モデル トランクダウンサイズ詳細縦：40ｃｍ横：42.5ｃｍ状態・コンディション/良好カラー：ネイビー素材：コットン100%MadeinU.S.A(3辺がシングルステッチ1辺セル）デッドストック他にもバンダナたくさん出品しています。
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi953347.html
http://narcologia.ru/goods/response623742.html
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