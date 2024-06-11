ウォレットチェーン　喜平　キヘイ　シルバー　真鍮　新品　デニム　キーチェーン　鎖

★新品未使用 ★送料無料 ★匿名配送 ★即購入OK感謝セール開催中！定価9,000円を期間限定大幅値引き！残数わずかです。●商品詳細商品名 ：真鍮製ウォレットチェーン16カラー ：シルバー（銀、Silver）タイプ ：2重キヘイチェーン、2重喜平チェーン材質 ：真鍮・レザー重量 ：274g状態 ：新品・未使用ブランド：ノーブランド●サイズチェーン１ ：50（cm）チェーン２ ：40（cm）太 さ ：14×5（mm）フックドクロ ：60×35（mm）ピストルアクセ：47×30（mm）ホルダー円 ：33×33（mm）ホルダー３つ ：35×13（mm）フック ：42×22（mm）弾丸アクセ ：52×10（mm）●当店Politeで販売中のウォレットチェーンはこちら！→#Politeウォレットチェーン→#Politeウォレットチェーンシルバー→#Politeウォレットチェーン喜平→#Politeウォレットチェーン50cm→#Politeウォレットチェーン40cm●商品説明ブラックレザーにクロスしたピストルが重なることで、アンティーク感を増しています。極めつけは本物そっくりの弾丸アクセ。露骨なデザインで素晴らしい仕上がりです。フック部分には立体のスカルが描かれています。ゴツゴツとした太く力強い喜平チェーンは、ずっしりとした重みがあり、シュガーヒル(SUGARHILL)のジーンズなどアメカジ古着と合わせるのがおすすめ。シンプルなTシャツにメッシュキャップ、そしてこちらのウォレットチェーンをセットにしたコーデはいかがでしょうか？トラッカーウォレットをお持ちで、カラビナのウォレットチェーンをご検討だったあなた、caleeやHUF、クラクト（CLUCT）のウォレットチェーンがお好きであれば大変おすすめです。●撮影写真は太陽光が入る場所で撮影しています。●梱包・引っ越し業者さんが現場で使う、丈夫で柔らかい梱包資材に包んでお届けいたします。商品画像に梱包の様子も載せております。●発送方法匿名配送、送料無料でのお届けです。※追跡番号付きの配送方法です。カラー...シルバー



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