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ウォレットチェーン　喜平　キヘイ　シルバー　真鍮　新品　デニム　キーチェーン　鎖
商品番号 X30955521716
商品名

ウォレットチェーン　喜平　キヘイ　シルバー　真鍮　新品　デニム　キーチェーン　鎖
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品未使用　★送料無料　★匿名配送　★即購入OK感謝セール開催中！定価9,000円を期間限定大幅値引き！残数わずかです。●商品詳細商品名　：真鍮製ウォレットチェーン16カラー　：シルバー（銀、Silver）タイプ　：2重キヘイチェーン、2重喜平チェーン材質　　：真鍮・レザー重量　　：274g状態　　：新品・未使用ブランド：ノーブランド●サイズチェーン１　　：50（cm）チェーン２　　：40（cm）太　さ　　　　：14×5（mm）フックドクロ　：60×35（mm）ピストルアクセ：47×30（mm）ホルダー円　　：33×33（mm）ホルダー３つ　：35×13（mm）フック　　　　：42×22（mm）弾丸アクセ　　：52×10（mm）●当店Politeで販売中のウォレットチェーンはこちら！→#Politeウォレットチェーン→#Politeウォレットチェーンシルバー→#Politeウォレットチェーン喜平→#Politeウォレットチェーン50cm→#Politeウォレットチェーン40cm●商品説明ブラックレザーにクロスしたピストルが重なることで、アンティーク感を増しています。極めつけは本物そっくりの弾丸アクセ。露骨なデザインで素晴らしい仕上がりです。フック部分には立体のスカルが描かれています。ゴツゴツとした太く力強い喜平チェーンは、ずっしりとした重みがあり、シュガーヒル(SUGARHILL)のジーンズなどアメカジ古着と合わせるのがおすすめ。シンプルなTシャツにメッシュキャップ、そしてこちらのウォレットチェーンをセットにしたコーデはいかがでしょうか？トラッカーウォレットをお持ちで、カラビナのウォレットチェーンをご検討だったあなた、caleeやHUF、クラクト（CLUCT）のウォレットチェーンがお好きであれば大変おすすめです。●撮影写真は太陽光が入る場所で撮影しています。●梱包・引っ越し業者さんが現場で使う、丈夫で柔らかい梱包資材に包んでお届けいたします。商品画像に梱包の様子も載せております。●発送方法匿名配送、送料無料でのお届けです。※追跡番号付きの配送方法です。カラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/perforce837665.html
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis500444.html

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