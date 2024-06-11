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新品　Valentino Garavani Vロゴ バックル　ベルト　3cm
商品番号 E79530619789
商品名

新品　Valentino Garavani Vロゴ バックル　ベルト　3cm
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 17,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　ValentinoGaravaniヴァレンティノガラヴァーニVロゴシグネチャーカーフスキンバックル　ベルト　3cm確実正規品仕入書類保管しております必要な方添付しますカラー：ブラウン商品コード：XY2T0Q90ECUBR\u003e日本参考価格：¥73,700全長：約120cmベルト幅：3cmウエスト(金具から穴まで)：105cm～116cm穴の数：5穴の間隔：2cmバックルは7cm*4cmです表記サイズ：100/40*若干の誤差はご了承下さい。男女兼用付属品：写真全て　元箱タグ　カード類ルテニウム仕上げのメタルパーツVロゴバックルイタリア製値下げ交渉不可
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