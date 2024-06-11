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商品詳細
新品 ValentinoGaravaniヴァレンティノガラヴァーニVロゴシグネチャーカーフスキンバックル ベルト 3cm確実正規品仕入書類保管しております必要な方添付しますカラー：ブラウン商品コード：XY2T0Q90ECUBR\u003e日本参考価格：¥73,700全長：約120cmベルト幅：3cmウエスト(金具から穴まで)：105cm～116cm穴の数：5穴の間隔：2cmバックルは7cm*4cmです表記サイズ：100/40*若干の誤差はご了承下さい。男女兼用付属品：写真全て 元箱タグ カード類ルテニウム仕上げのメタルパーツVロゴバックルイタリア製値下げ交渉不可
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新品 Valentino Garavani Vロゴ バックル ベルト 3cm-
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新品 ヴァレンティノ ガラヴァーニ Vロゴ ベルト 黒100レザーベルト 3cm
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Vロゴ シグネチャー グレインカーフスキン リバーシブルベルト 30MM
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