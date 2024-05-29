軽量 通気性 耐摩耗 クッション性 男女兼用 つま先保護 靴

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■商品コード：AXZ061商品詳細:カラー:/画像通りサイズ:/23/23.5/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28【素材】PU、その他【商品説明】【安全性能】つま先部分に鋼製の先芯を入れた、金槌や刃物などからつま先を保護できます。また、鋼製ミッドソールを搭載し、足底の安全を確保。【滑り止め＆耐摩耗】耐摩耗性と防滑などに優秀れたゴムを採用し、凸凹の滑り止めデザインしますので、濡れた路面もしっかり滑り止めます。【抜群クッション性】クッション性が抜群で履き心地です、長時間に履きでも疲れにくいです。快適な作業靴です。注意事項※画像のお色に関して出来るだけ現物に近いように努力しておりますが、お客様の各パソコンのモニター、また撮影状況によって実際の商品とは多少異なる事がございます。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄追加送料1500円（北海道を除く）【キーワード】シューズ靴紳士靴メンズウォーキングシューズ通勤シューズ男の靴大人の靴通気性蒸れにくい紐靴レースアップ脱ぎやすいクッション衝撃吸収滑りにくい歩きやすい履きやすい防水性トレッキングシューズ登山靴無地アウトドアウォーキングシンプルミリタリーコーデ作業着野外作業滑り止め疲れにくいトレンド