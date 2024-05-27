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- 掛軸 紫野 森洞雲筆 一行書 「福寿海」 共箱 C 6030A
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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸大きさ （全長）幅約133.5cm×57.7cm （画寸）幅約27.5cm×54.5cm裏面にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/rouge184810.html
http://narcologia.ru/goods/calling659550.html
http://narcologia.ru/goods/stage55597.html
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