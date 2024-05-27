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掛軸　紫野　森洞雲筆　一行書　「福寿海」　共箱　C　6030A
商品番号 T97745233035
商品名

掛軸　紫野　森洞雲筆　一行書　「福寿海」　共箱　C　6030A
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸大きさ　（全長）幅約133.5cm×57.7cm　（画寸）幅約27.5cm×54.5cm裏面にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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