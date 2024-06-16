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セサミストリート　ビッグバード　Tシャツ　90's vintage
商品番号 T60914096810
商品名

セサミストリート　ビッグバード　Tシャツ　90's vintage
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,343 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縛られたマンモスが黄色い鳥に銃口を突きつけられているTEE古ボディ、もちろんシングルステッチ多分あの有名な子供向けテレビ教育番組のパロディですが、プリントに明言されていないのでなんとも言えません。着丈82身幅63肩幅55#密教武術#密教武術#密教武術#密教武術#古着#ヴィンテージ#ビンテージ#東京古着屋#バンドT#映画T#ゲームT#アニメT#キャラT#vintage#70s#80s#90s#usa製
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