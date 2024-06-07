新品　MSGM エムエスジーエム　ロゴTシャツ　メンズ　半袖　M ピンク

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※プロフ必読、お願い致しますm(__)m※基本的にご購入後(お支払い完了後)の当日、又は翌日に発送可能です。※お値下げはご遠慮くださいませ。※ご質問はお気軽にコメントしてください。※新品、未使用、正規品で間違いありません。こちらは#Mの出品ページとなります。《ラスト１点》【新品】メンズMSGM／エムエスジーエム#2640MM97#195298-12カラー：ピンクサイズ：M素材：コットン100%定価：¥15000(約)M肩幅:47.5㌢、バスト:111㌢、袖丈:25㌢、着丈:72㌢新品、MSGMのロゴTシャツになります。Tシャツカラーはピンクで、ロゴはブラックでプリントされております。同デザインで…イエロー Sサイズ(ラスト１点)イエロー Mサイズ(ラスト１点)こちらも出品しております。※すり替え防止の為、返品受付はしておりません。※神経質な方のご購入はお控えくださいませ。※気持ちの良いお取引が出来る様に心がけております。よろしくお願いいたしますm(__)m#MSGM#エムエスジーエム #Tシャツ #メンズ #ホワイト #ブランド #ミラノ #白 #ブラック #ピンク #イエロー #黒 #黄色 #プレゼント #ギフト #エムエスジィエム