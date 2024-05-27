ファニー　ラウンドファスナー

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商品詳細
CHARLIE’SWALLETSsize（チャーリーズ・ウォレットSサイズ）素材／カラーBLACK外装：エクストラシュリンク（牛革）／ブラック内装：牛皮革／ブラックパーツビクターコンチョ・13mm素材：スターリングシルバーサイズ本体：W200×H110（mm）仕様カードホルダー：8／小銭入れ：1／大型ポケット（札入れ含む）：4#アリゾナフリーダム#ファーストアローズ#クロムハーツ
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