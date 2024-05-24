クロムハーツ　ベースボールキャップ　クロスパッチ　グリーン

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新品未使用公式サイトにて1日限定でオンライン販売され、即完売したクロムハーツのキャップになりますカラー…グリーン 緑サイズ…onesize(53-60)¥ellowBucks、平本蓮着用綺麗な緑色で、ホワイトクロスパッチが9枚施されていてとてもかっこよくお洒落で存在感抜群です2023年6月にChromeHeartsハワイワイキキ店にて購入した正規品になります。開封してますが、包装紙もしっかりと包んで有ります撮影の為に、出しております。必要でしたら個人情報を切り取ったレシートのコピーショップの紙袋をお付けいたしますので、お申し付け下さい。#ChromeHearts#クロムハーツ#クロスパッチ #クロム#ベースボールキャップ#キャップ