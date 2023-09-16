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WIND-OF FASHION ベルト
商品番号 Q69907680365
商品名

WIND-OF FASHION ベルト
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,764 円
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商品詳細

☆新品、未使用ですが、長期自宅保管のため、ベルトに2ヶ所ひびがあるのと、缶に傷やへこみがあります。☆ベルトの金具の部分は透明のビニールがついたままできれいな状態ですk了承の上ご購入下さい。＃時尚煙具＃時尚煙具ベルト＃WIND-OFFASHION＃WIND-OFFASHION2008＃WIND-OFFASHION2008ベルト＃WINO-MFFASHION＃SMOKKING＃スモーキング＃CIGARETTE＃シガレット＃メンズベルト＃ベルトメンズ
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