正規品 CHROME HEARTS DAGGER HEART RING 22号

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★正規品★CHROMEHEARTSクロムハーツCHシルバー925DAGGERHEARTRINGダガーハートリング指輪22号フローラルクロス※自己紹介文を読んでからご参加下さい。他でも出品しておりますので購入前に必ず在庫確認のメッセージをお願いいたします。メッセージなく購入されてもお取引はできませんので必ずメッセージで在庫確認後購入よろしくお願いします。商品詳細東京原宿のクロムハーツで購入しました。ブランド：CHROMEHEARTS商品名：DAGGERHEARTRINGカラー：シルバーサイズ：22号素材：SILVER925付属品：なし状態：モニター環境によっては出品物に色ムラや褪せ等のようなものが見える場合ございますが、実物には状態説明記載以外の色ムラ等はありません。気になる方はご質問よりお問い合わせください。多少のスレや小傷、打ち傷はありますが、まだまだお使いいただけるかと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんが中古品になりますのでご了承ください。02242003201S