種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ通常使用、練習などには問題ないかと思われますが数年間使用せずしまい込んでいた為、三味線本体、ケースともに汚れやいたみがあります。道具一式セットでお譲り致します。三味線ケース内張に個人の名前が書かれていた為、カッター等で切り取って出品致します。気になる場合は内張りの交換をご自身でお願いします。お値段下げさせて頂きました。



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