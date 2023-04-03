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新品　４７ブラック　FORTY SEVEN ドジャース　キャップ　男女兼用　1
商品番号 A30142776908
商品名

新品　４７ブラック　FORTY SEVEN ドジャース　キャップ　男女兼用　1
ブランド名 フォーティセブン
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※メルカリ便発送は（配送保証付き、匿名配送）なので配送時のトラブルも安心です！⚠️男女兼用です⚠️※即購入OKです！※100%本物です！☆他にもキャップ出品してます☆　　　　　↓↓↓↓↓　　　#USAGI＿キャップ※２点以上同時購入の場合100円値引き致します。購入前にお知らせ下さい！購入後は値引きできかねますのでご了承下さい。●新品未使用●※試着もしてないのでめちゃめちゃキレイです！※メルカリ便の場合はゆうパケットポスト、ネコポスで発送させて頂きます。規定サイズ以内に圧縮しての発送になりますので多少のシワなどはご理解ください。+400円でゆうパケットプラス（厚さ7cm）に変更も出来ますので購入前にお知らせ下さい。●４７●フォーティセブン●MVP●ブラック●ユニセックス●ワンサイズ●即購入ok●１００%本物です！！頭周り　　　約52.8cm〜62.8cmツバの長さ　約7cm帽子の深さ　約10cm　交渉中であっても購入者様を優先とさせていただきます！#キャップ#帽子#ニューヨークヤンキース#メッツ#パイレーツ#ドジャース#エンゼルス#47#47brand#フォーティセブン#ニューエラ#NEWERA#9forty
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