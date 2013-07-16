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- 2002年 来日公演 ポール・マッカートニー ギターピック
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商品詳細
2002年ツアーの物になります。海外のコレクターと交換し入手しました。コレクションの整理になります。
http://narcologia.ru/goods/preference529738.html
http://narcologia.ru/goods/flight295028.html
http://narcologia.ru/goods/marshal414080.html
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