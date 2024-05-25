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フィガロチェーン シルバー925チェーン 4mm 45cm ネックレス
商品番号 U98647622479
商品名

フィガロチェーン シルバー925チェーン 4mm 45cm ネックレス
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お手数ですが在庫確認をお願いいたします。また、お値引きについてはプロフをご確認下さいませ。大小の喜平パーツをリズミカルに組み合わせたデザイン性の高い定番人気チェーンです。美しくカットされたチェーンパーツがシルバー９２５製ならではの落ち着いた質感、適度な重量感が人気の秘密です。何本あっても困らない使いまわし抜群のチェーンです。製造卸価格で超お買い得品です。■状態：新品未使用■サイズ：４ｍｍ×４５ｃｍ■材質：シルバー９２５製■付属品：無し※必ず在庫確認をお願いいたします※#dxsフィガロチェーン一覧はこちらから#フィガロチェーン#フィガロチェーン925#フィガロチェーンネックレス#フィガロチェーンシルバー
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